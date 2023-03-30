تونس: جثث المهاجرين المتحللة تجاوزت طاقة استيعاب الطب الشرعي

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أعلنت وسائل إعلام تونسية أن مدير صحة مدينة صفاقس التونسية، حاتم الشريف، قد حذّر من تجاوز عدد جثث أفارقة جنوب الصحراء، من ضحايا غرق مراكب الهجرة غير الشرعية طاقة استيعاب منظومة الطب الشرعي في المدينة.
ونبّه الشريف من الآثار الجانبية لهذه الوضعية، وما يمكن أن تتسبب فيه كثرة الجثث من سرعة في التعفن، وانبعاث للروائح الكريهة، التي قد تنعكس على ظروف العمل في قسم الطب الشرعي والأقسام المجاورة، وفقًا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هذا ويقدّر عدد الجثث المودعة حاليًّا في المشرحة بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي “الحبيب بورقيبة” بصفاقس 42 جثة، وقد وصل العدد خلال الأسبوع الماضي إلى 70 جثة، في حين أن طاقة الاستيعاب لا تتجاوز 35 جثة.
وعبّر المسؤول الصّحي عن خشيته من تفاقم الوضع مع اقتراب فصل الصيف الذي يطرح بالنسبة إليه تحديًا مضاعفًا يتمثل في تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية، وما ينجر عنها من حوادث غرق وسرعة تعفن الجثث بسبب ارتفاع الحرارة.
ووجّه نداء لمنظمات الهجرة على غرار المنظمة العالمية للهجرة من أجل دعم جهود المنظومة الصحية في المدينة.