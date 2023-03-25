السديس: القيادة حريصة على تعظيم قراءة القرآن في شهر رمضان خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا كويكب كبير قادر على محو مدينة كاملة يمر بين الأرض والقمر اليوم تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين توقعات باستمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساء السبت سالم الدوسري يسجل الهدف الأول لـ المنتخب السعودي إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا دوي انفجارات بدير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول مشاهد من صلاة تراويح ليلة 3 رمضان في المسجد النبوي وظائف شاغرة بالتصنيع الوطنية في 3 مدن
أعلنت شركة تويتر أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـعلامات التحقق القديمة من حسابات عدد كبير من المستخدمين.
ومن المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ”العلامة الزرقاء المجانية”، بحلول الشهر المقبل.
وأفادت الشركة بأن الخطوة التي تستهدف “عملية التحقق القديمة” ستبدأ في الأول من إبريل المقبل.
وسيجري الاقتصار فقط على “العلامات الزرقاء” لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.
وتعني خطوة تويتر في إبريل المقبل، أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء، وفقًا لموقع سكاي نيوز البريطاني.