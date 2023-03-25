تويتر تزيل العلامة الزرقاء المجانية من حسابات المستخدمين

أعلنت شركة تويتر أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـعلامات التحقق القديمة من حسابات عدد كبير من المستخدمين.

العلامة الزرقاء المجانية

ومن المنتظر أن يفقد العديد من مستخدمي موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ”العلامة الزرقاء المجانية”، بحلول الشهر المقبل.

وأفادت الشركة بأن الخطوة التي تستهدف “عملية التحقق القديمة” ستبدأ في الأول من إبريل المقبل.

وسيجري الاقتصار فقط على “العلامات الزرقاء” لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية وأعضاء المنظمات المعتمدة.

وتعني خطوة تويتر في إبريل المقبل، أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء، وفقًا لموقع سكاي نيوز البريطاني.