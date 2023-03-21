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150 مليون مستخدم في أمريكا فقط

تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
تيك توك الأكثر شعبية بين الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تطبيق “تيك توك” للمقاطع المصورة القصيرة أنه أصبح لديه الآن 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة صعودًا من 100 مليون في عام2020.

حظر تيك توك

وأكد التطبيق المملوك للصين هذا الرقم قبل شهادة من المقرر أن يدلي بها شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لتيك توك يوم الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب.

وأيد ستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، تشريعًا مدعومًا من الحزبين لمنح الرئيس جو بايدن سلطات جديدة لحظر “تيك توك” لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ضغوط متزايدة

وبحسب “تيك توك” فإن إدارة بايدن طالبت الأسبوع الماضي ملاك التطبيق الصينيين بالتخلي عن حصتهم في التطبيق وإلا فقد يواجهون حظرًا أمريكيًا.

ويواجه التطبيق ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس جو بايدن والمشرعين تضمنت دعوات لحظر التطبيق من قبل كثيرين في الكونجرس يخشون احتمال وقوع بيانات المستخدمين الأمريكيين في يد الحكومة الصينية.

حماية الأمن القومي

ورفض “تيك توك” المزاعم الأمريكية قائلاً إنه أنفق أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة، وأضاف أنه إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لا يحل المشكلة. التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو إمكانية الوصول”.

واعتبرت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في تصريح لبلومبرج، أنه قد تكون هناك تداعيات سياسية لحظر “تيك توك”، وأضافت: “السياسي بداخلي يرى أننا سنخسر حرفيًا كل الناخبين دون سن 35 عامًا إلى الأبد”.

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