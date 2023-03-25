ثالث أيام رمضان.. طريقة تحضير الأرز البخاري باللحم على الطريقة السعودية

نقدم لكم اليوم السبت، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، طريقة تحضير الأرز البخاري باللحم على الطريقة السعودية، وهو من الأطباق الرمضانية التي يفضلها الكثيرون.

• المقادير

3 ملاعق طعام من السمن

750 غ من لحم الغنم مع العظم

3 حبات متوسطة الحجم أو 450 غ من البصل٬ مفرومة

8 أكواب أو 2 لتر من الماء

2 مكعبات من مرقة اللحم

¾ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

¾ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

¾ ملعقة صغيرة من الهال المطحون

3 حبات متوسطة الحجم أو 450 غ من الطماطم٬ مهروسة

2½ أكواب أو 500 غ من الأرز٬ المغسول والمُصفّى

2 حبات متوسطة الحجم أو 150 غ من الجزر٬ مقطّعتان إلى شرائح رقيقة ومسلوقتان

1 كوب أو 150 غ من المكسّرات المُشكّلة المقلية

• طريقة التحضير

يُحمّى السمن في قدر كبير، وتُضاف قطع لحم الغنم وتُطهى حتى تكتسب لوناً بنياً ذهبياً ثم يُضاف البصل ويُحرك من حينٍ إلى آخر حتى يكتسب لوناً ذهبياً.

يُضاف الماء، ومكعّبا مرقة الدجاج، وكافّة التوابل، وعصير البندورة. يغطّى القدر ويترك على نارٍ خفيفة لمدة 1 ½ ساعة أو حتى ينضج اللحم.

عندما ينضج اللحم، يُضاف الأرز إلى مرقة اللحم التي ينبغي أن تكون بمقدار 4 أكواب أو 1000 مل ثم يغطّى القدر، وتُطهى المكوّنات على نارٍ خفيفة لمدة 25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

يُنسّق الأرز في طبقٍ كبير للتقديم وتُوضع قطع اللحم على وجهه ثمّ يُضاف الجزر المسلوق على اللحم ويُزيّن الطبق بالمكسّرات المقلية أو مع الجزر المبروش والزبيب.