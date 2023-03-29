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ثعبان يلدغ رامز جلال

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
ثعبان يلدغ رامز جلال
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الفنان المصري رامز جلال، للدغة ثعبان، أثناء تصوير الحلقة السادسة من برنامج “رامز نيفر إند” الذي يقدمه في شهر رمضان الجاري، عبر شاشة “MBC مصر.

لدغة ثعبان

وكشف البرومو الذي عرض قبل بداية الشهر الكريم، عن تعرض رامز جلال للدغ من قبل ثعبان، وكان ينزف من إصبعه، ويسأل المحيطين به عما إذا كان الثعبان سامَّا أم لا.

لتأتي الحلقة السادسة التي حل ضيفًا عليها محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، لتكشف تفاصيل ما جرى، حيث كان الجميع في مقلب المطعم الطائر.

نزيف رامز جلال

وقتها توجه رامز جلال وأمسك بالثعبان لإخافة الثنائي، لكنه تعرض للدغ من قبل الثعبان، ليكتشف أنه أصيب في إصبعه الذي بدأ ينزف وهو ما أثار قلق الجميع.

حيث أخذ الفنان محمد فراج يسأل رامز عما إذا كان الأمر حدث بالفعل أم لا، وأسرع رامز جلال من أجل ربط الجرح والتخلص من الدم الذي ينزف.

توجه لسيارة الإسعاف

وبعدها نزل الجميع إلى الأرض، وسريعًا توجه رامز جلال إلى سيارة الإسعاف من أجل رؤية الأطباء والاطمئنان على الجرح الذي تعرض له، وكرر سؤاله مرة أخرى عما إذا كان هذا الثعبان سامَّا أم لا، لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له أن الثعبان الخاص بالمقلب غير سام.

ليمر الأمر بسلام، ويستكمل تصوير الجزء الأخير من الحلقة مع ضيفيه، ليعلنا عن تواجدهما معه في البرنامج الجديد، والتأكيد على أن ما حدث في الحلقة جزء يرد مما يفعله رامز مع ضحاياه.

 

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