Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان Icon مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره Icon منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان Icon وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية Icon إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال Icon صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان Icon المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% Icon عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طريف الأدنى حرارة بـ 6 مئوية

جازان تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ صباحاً
جازان تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 32 مئوية، فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ6 مئوية.

الكبرى

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: جازان 32 مئوية، مكة المكرمة 31 مئوية، نجران وشرورة 30 مئوية، وادي الدواسر والقنفذة 29 مئوية، جدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء وينبع وبيشة 28 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن جاءت كالتالي: طريف 6 مئوية، عرعر والباحة وحائل وسكاكا والقريات وأبها 8 مئوية، الطائف ورفحاء 9 مئوية، المجمعة وحفر الباطن وبيشة 10 مئوية، المدينة المنورة والرياض 12مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة
العالم

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

العالم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

السعودية اليوم
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى...

أخبار رئيسية
إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل
السعودية اليوم

إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني...

السعودية اليوم
خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام
تكنولوجيا

خلل في سناب شات يحول حسابك من...

تكنولوجيا
عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا
العالم

عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا

العالم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية