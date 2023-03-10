جامعة الملك فهد تحتفل بتخريج طلاب وطالبات الدفعة 53

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة والقائم على سير أعمالها، احتفلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مساء أمس الخميس، بتخريج الدفعة الـ53 من طلابها وطالباتها.

وقال أمير الشرقية: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جعلت الاستثمار في رأس المال البشري من أولوياتها إيمانًا بأن أبناء وبنات الوطن هم من يساهمون في بنائه ورفعته مستفيدين من ما قدم لهم من معارف وعلوم على مدى أعوام في هذه الجامعة الكبيرة والتي عرفت بتميزها وجودة مخرجاتها العلمية.

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة هنّأ فيها الخريجين بإنجازهم، معبرًا عن فخره بهذه الكوادر الشابة من طلاب وطالبات.

كفاءات متميزة

وأشاد بالكفاءات المتميزة التي تزود بها الجامعة قطاعات التوظيف، ليُصبحوا بذلك قيمةً مضافةً إلى رصيدِ الوطنِ من طاقاته البشرية المؤهلة والمنتجة، وركيزةً مهمةً وفاعلةً في مسيرة البناء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور محمد السقاف عن امتنانه للدعم الكبير الذي يحظى به التعليم طلابا ومؤسسات من حكومتنا الرشيدة.

وأضاف: أن هذا يساهم في دوران عجلةِ تطويرِ الجامعة بثبات لتواكبَ التحولاتِ الكبرى المتسارعة في المملكة ولتصبحَ رافدًا، وشريكًا فاعلًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: أن الجامعة تسعى للاستثمار في تدريب الكفاءات الشابة على أعلى المستويات، وتخريج الطاقات الماهرة لإنشاء قطاعات جديدة تسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد بالمملكة.

كلمة الخريجين

وفي كلمة الخريجين، عبّر عبدالله سعد بن كشم عن رحلته وزملائه، وفخره واعتزازه بانضمامه لجامعة الملك فهد، وحثهم على مواصلة السعي للتميز.

وقال: إنه لشرفٌ وفخرٌ عظيم أن أقف أمامكم، ممثلًا خريجيِ جامعة الملك فهد، فبابتسامة فرح بما قد أنجزنا، وبنبرة فخر أقول إنهُ حق لنا الفخر بأننا خريجو البترول.

وتخلل الحفل عرض مرئي شارك فيه أهالي الطلبة وذووهم بشكر الجامعة على جهودها واحتضان أبنائهم في طريقهم نحو المستقبل، وتقدموا فيه بالتهنئة للخريجين على إنجازهم وطموحهم.