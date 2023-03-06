جامعة الملك فهد للبترول تعلن موعد القبول لخريجي الثانوية

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح القبول لخريجي الثانوية في برنامج البكالوريوس للعام الجامعي القادم 2024/2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

البرامج المتاحة:

مسار السات (SAT) الفترة الأولى.

مسار القبول المبكر.

مسار السات (SAT) الفترة الثانية.

مسار القبول الاعتيادي.

مسار قبول الفائزين بمسابقة الاولمبياد.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).