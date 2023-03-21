جامعة نايف للعلوم الأمنية تعلن بدء القبول في الدراسات العليا

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بدء القبول للتقديم على برامج الدراسات العليا (الماجستير – الدبلوم العالي) للعام الدراسي 2023-2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج الأكاديمية المتاحة للقبول:



1- برامج الماجستير:

– برنامج ماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية.

– برنامج ماجستير إنفاذ القانون.

– برنامج ماجستير العلوم في الأدلة الجنائية.

– برنامج ماجستير الآداب في علم الجريمة.

– برنامج ماجستير الأمن الوطني.

– برنامج ماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

2- برامج الدبلوم العالي:

– برنامج الدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي.

– برنامج الدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب.

– الدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية.

– الدبلوم العالي في دراسات الأمن الوطني.

الشروط العامة للقبول في برامج الماجستير والدبلوم العالي:

1- الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة بالانتظام بتقدير عام لا يقل عن جيد لبرامج الماجستير وتقدير لا يقل عن جيد لبرامج الدبلوم العالي.

2- التفرغ للدراسة وموافقة جهة العمل

3- استيفاء شروط القبول والشروط الخاصة للبرامج.

4- في حال القبول النهائي سداد رسوم إدارية غير مستردة خاصة بالتقديم، مبلغاً وقدره ألفا ( 2000) ريال سعودي لبرامج الماجستير وخمسمائة (500 ) ريال سعودي لبرامج الدبلوم العالي.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح حالياً بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/27هـ الموافق 2023/03/19م وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 1444/09/15هـ الموافق 2023/04/06م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا