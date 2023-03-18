جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

نشرت قناة “عين”، جدول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثالث، الذي يبدأ غدًا الأحد.

وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

الإجازات المطولة

وانطلق الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان 1444هـ، الموافق 12 مارس الجاري.

ويشتمل الفصل الدراسي الثالث على إجازتين مطولتين، الأولى هي إجازة عيد الفطر، وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان والعودة الأربعاء 6 شوال.

أما الإجازة الثانية، هي إجازة نهاية أسبوع مطولة والتي توافق (الأحد – الاثنين) 8 – 9 ذي القعدة.