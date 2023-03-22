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النجم الأرجنتيني بات قريبًا من الانضمام لـ الهلال

جمال عارف: كنت أتمنى قدوم ميسي لـ الاتحاد

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
جمال عارف: كنت أتمنى قدوم ميسي لـ الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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قال الناقد الرياضي جمال عارف، الناقد الحصري لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إنه كان يتمنى تعاقد نادي الاتحاد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الأرجنتيني بات قريبًا من التعاقد مع نادي الهلال لمدة 3 مواسم.

وقال عارف في برنامج “أكشن مع وليد”: “كنت أتمنى قدوم النجم الأرجنتيني لنادي الاتحاد مثل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ النصر، كون الاتحاد الغريم التقليدي للنصر مثل برشلونة وريال مدريد، ولكن على الاتحاد ضم اسم كبير”.

وأضاف عارف: “ليس من المهم ضم لاعب بلا اسم لكن قيمته الفنية كبيرة، أنا لا أريد هذا أريد ضم لاعب صاحب اسم كبير وشعبية كبرى لأنني في المرحلة الحالية اهتم بالأمور التسويقية وهذا ما ركز عليه الهلال والنصر”.

ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان

الفيفا يتساءل عن مصير ميسي

وفي وقت سابق، أثار حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الجدل عبر “تويتر” بتساؤل حول وجهة ليونيل ميسي المقبلة، في حال لم يستكمل مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال حساب الفيفا: “صال وجال باحتفالات كثيرة وأهداف أيقونية، تُرى أن يحتفل بأهدافه في الموسم القادم؟”.

وتفاعلت الكثير من جماهير الهلال مع سؤال الفيفا قائلين: “معنا، نحن بانتظاره”.

ومن قبل، قالت صحيفة Sport الكتالونية أمس الثلاثاء: إن باريس سان جيرمان سيحاول لمرة أخيرة، إقناع النجم الأرجنتيني بالتجديد والبقاء رغم صعوبة الأمر، وذلك بعد إقصاء سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا على يد نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إدارة باريس سان جيرمان لم تيأس وستحاول الجلوس مجددًا مع والد النجم الأرجنتيني لتقديم عرض أخير له للتجديد، حيث سينتهي عقده في صيف عام 2024.

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