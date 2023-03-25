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لعب مع أصفر جدة لمدة 6 سنوات

جماهير الاتحاد تستذكر فترة خميس العويران مع العميد

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
جماهير الاتحاد تستذكر فترة خميس العويران مع العميد
المواطن - فريق التحرير

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استعادت جماهير نادي الاتحاد، ذكريات فترة تألق اللاعب الراحل خميس العويران مع العميد، وذلك بعد أن لعب لأصفر جدة لمدة 6 سنوات.

وكان الراحل خميس العويران انضم لنادي الاتحاد في عام 2001 قادمًا من الهلال، وفاز مع أصفر جدة بلقبين في بطولة دوري أبطال آسيا عامي 2004 و 2005.

ووجه الحساب الرسمي لـ بطولة دوري أبطال آسيا في “تويتر” اليوم سؤالًا لجماهير نادي الاتحاد مع نشر صورة للفريق المتوج بـ دوري أبطال آسيا في عام 2005 قائلًا: ” كم لاعبًا تعرفت عليه؟”.

وعلى الفور ردت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد وكشفت أن العويران كان واحدًا من نجوم هذا الفريق الذي ساهم في تتويجه بلقبين على التوالي في دوري أبطال آسيا مع القائد محمد نور والمدافع المخضرم حمد المنتشري وأسامة المولد ومناف أبو شقير.

مسيرة خميس العويران

وحقق خميس العويران مع الهلال، بطولة الدوري السعودي للمحترفين أعوام 1988، و1990، و1996، و1998، وكأس خادم الحرمين الشريفين” عام 1989، وكأس ولي العهد السعودي عامي 1995 و2000، وكأس الأمير فيصل بن فهد أعوام 1987، و1990، و1993، و1996، و2000، وكأس المؤسس عام 1999، وكأس العرب للأندية الأبطال عامي 1994 و1995.

كما نال مع النادي ذاته كلًا من بطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس عام 2000، وكأس السوبر العربي عام 2001، وكأس الأندية الخليجية عام 1998، ودوري أبطال آسيا عامي 1991 و2000، وكأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، وكأس السوبر الآسيوي عامي 1997 و2000، وكأس السوبر المصري السعودي عام 2001، وكأس الصداقة الدولية عامي 1997 و2000.

خميس العويران

وحصد مع نادي الاتحاد العديد من البطولات، وهي: الدوري السعودي للمحترفين أعوام 2001، و2003، و2007، وكأس ولي العهد السعودي عامي 2001 و2004، ودوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وكأس العرب للأندية الأبطال عام 2005، وكأس السوبر المصري السعودي” عام 2003، وكأس المصيف عام 2003.

الألقاب مع الأخضر 

كما فاز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ببطولة كأس آسيا عام 1996، وكأس الخليج العربي أعوام 1994، و2002، و2003، وكأس العرب عامي 1998 و2002.

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