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مع استعراض بعض من أهدافه التاريخية

جماهير النصر: ماجد عبدالله الأفضل في تاريخ الكرة السعودية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
جماهير النصر: ماجد عبدالله الأفضل في تاريخ الكرة السعودية
المواطن - فريق التحرير

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اتفقت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على أن ماجد عبدالله هو أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم السعودية.

وسردت جماهير الأندية السعودية الأخرى أسماء مثل فهد المهلل وناصر الشمراني لكن جماهير النصر وضعت ماجد كرقم واحد وكأفضل مهاجم مر في تاريخ الكرة السعودية بسبب أهدافه الحاسمة التي لا تُنسى ومنها هدفه في نهائي كأس أمم آسيا عام 1984 في شباك منتخب الصين.

مسيرة ماجد عبدالله

وترك ماجد عبدالله بصمة في كافة إنجازات الكرة السعودية، حيث خاض 117 مباراة بقميص المنتخب الأول، ولعب فيها جميعًا كأساسي باستثناء لقاء واحد كبديل.

وسجل ماجد 72 هدفًا مع الأخضر، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات، ومنها كأس آسيا 1984 و1988، بجانب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس”، ونهائيات كأس العالم 1994.

ماجد عبدالله

وعلى الرغم من المسيرة الحافلة لماجد عبدالله مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلا أنه كاد يفقد حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم، قبل أن يُحققه في عام 1994، ويعتزل اللعب الدولي ويكتفي بالمشاركة مع النصر.

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