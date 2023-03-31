جماهير النصر: ماجد عبدالله هو أسطورة الكرة السعودية الأوحد

اتفقت جماهير نادي النصر على أن ماجد عبدالله نجم نادي النصر الأسبق هو الأسطورة الأوحد لكرة القدم السعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وجه سؤالًا للجماهير السعودية حول أسطورة الكرة السعودية حيث تواجد ماجد وياسر القحطاني وسامي الجابر وسعيد العويران ومحمد الدعيع ومحمد نور وسالم الدوسري.

وأكدت جماهير النصر أن ماجد لا يُقارن مع أي لاعب آخر، بل ويستحق لقب أسطورة الكرة السعودية الأوحد.

إنجازات ماجد عبدالله

وترك ماجد عبدالله بصمة في كافة إنجازات الكرة السعودية، حيث خاض 117 مباراة بقميص المنتخب الأول، ولعب فيها جميعًا كأساسي باستثناء لقاء واحد كبديل.

وسجل ماجد 72 هدفًا مع الأخضر، وساهم في تتويجه بالعديد من البطولات، ومنها كأس آسيا 1984 و1988، بجانب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس”، ونهائيات كأس العالم 1994.

وعلى الرغم من المسيرة الحافلة لماجد عبدالله مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلا أنه كاد يفقد حلم المشاركة في نهائيات كأس العالم، قبل أن يُحققه في عام 1994، ويعتزل اللعب الدولي ويكتفي بالمشاركة مع النصر.