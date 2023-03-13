Icon

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله Icon حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم Icon مدني مكة المكرمة يخمد حريقًا بمستودع دون إصابات Icon منح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا وسام السياحة العربية Icon كل أنواع البخور تسبب سرطان الرئة Icon فرنسا ترفض استقبال وزير المالية الإسرائيلي Icon لوحات من وحي الطبيعة تزين رفحاء وتزيدها بهجة وجمالًا Icon إجلاء الرئيس الصومالي قبل إلقاء كلمة بمؤتمر تعليمي Icon الصين تنتصر على كورونا وتستأنف إصدار التأشيرات Icon أردني يهرب عاريًا من خاطفيه بالكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
فضلاً عن فوائده النفسية في خفض التوتر والقلق

جهاز لمساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ مساءً
جهاز لمساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اخترع أطباء رئة من جامعة “سينسيناتي” الأمريكية، جهازاً جديداً، من شأنه مساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس.

فوائد الجهاز

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة ريسبتوري كير العلمية، يخفف الجهاز الجديد أعراض ضيق التنفس، فضلاً عن فوائده النفسية لأشخاص يتعرضون للتوتر والقلق في حياتهم اليومية.

وصمم جهاز “بي إي بي بودي” الباحثان محمد أحسن ظفر ورالف بانوس، الحاصلان على شهادة الطب.

الانسداد الرئوي

ووفقاً لموقع ميديكال أكسبرس، أفاد ظفر بأن الانسداد الرئوي المزمن يؤثر على حياة المرضى بشكل كبير، فيتحولون من أفراد نشيطين إلى منهكين بقدرات محدودة، ونأمل من خلال تقنيتنا أن نساعدهم على تغيير حياتهم نحو الأفضل”.

ويستغرق المرضى وقتاً أطول من العادة لإخراج الهواء المستنشق من رئتيهم مع كل نفس، بسبب شد أنابيب الهواء، ما يسبب ضيق التنفس، فضلاً عن انخفاض مستويات الأوكسجين، ليصبح المرضى أقل نشاطاً وأكثر عزلة.

مميزات الجهاز الجديد

ويمتاز الجهاز الجديد بصغر حجمه وقابليته للاستخدام دون يدين، مقارنة بأجهزة التنفس التقليدية الضخمة والمحمولة باليد.

وصُمم الجهاز ليرتديه المرضى حول الرقبة باستخدام حبل، ويستخدموه بشكل يومي بإدخاله في الفم عند الحاجة أو أثناء إجهاد الرئتين.

وأجرى الفريق عدة اختبارات للمرضى، من ضمنها السير على الأقدام لست دقائق باستخدام الجهاز ودونه، ثم تجربتهم للجهاز لمدة أسبوعين في روتينهم اليومي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد...

الرياضة
لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان
السوق

لحظة انفجار قنبلة بقطار في باكستان

السوق
الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة
آخر الاخبار

الطائي يسعى لمواصلة انتفاضته ضد العدالة

آخر الاخبار
الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية المرتبطة بتأسيس المملكة
السعودية اليوم

الثقافة تعلن أسماء الحاصلين على المنح البحثية...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام
أخبار رئيسية

أمر ملكي: سلمان الدوسري وزيراً للإعلام

أخبار رئيسية
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
العالم

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

العالم
الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24 عامًا
صحة وطب‎

الخصوبة تقل عند السيدات تدريجيًّا بعد 24...

صحة وطب‎