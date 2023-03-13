جهاز لمساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس

اخترع أطباء رئة من جامعة “سينسيناتي” الأمريكية، جهازاً جديداً، من شأنه مساعدة مرضى الانسداد الرئوي المزمن على التنفس.

فوائد الجهاز

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة ريسبتوري كير العلمية، يخفف الجهاز الجديد أعراض ضيق التنفس، فضلاً عن فوائده النفسية لأشخاص يتعرضون للتوتر والقلق في حياتهم اليومية.

وصمم جهاز “بي إي بي بودي” الباحثان محمد أحسن ظفر ورالف بانوس، الحاصلان على شهادة الطب.

الانسداد الرئوي

ووفقاً لموقع ميديكال أكسبرس، أفاد ظفر بأن الانسداد الرئوي المزمن يؤثر على حياة المرضى بشكل كبير، فيتحولون من أفراد نشيطين إلى منهكين بقدرات محدودة، ونأمل من خلال تقنيتنا أن نساعدهم على تغيير حياتهم نحو الأفضل”.

ويستغرق المرضى وقتاً أطول من العادة لإخراج الهواء المستنشق من رئتيهم مع كل نفس، بسبب شد أنابيب الهواء، ما يسبب ضيق التنفس، فضلاً عن انخفاض مستويات الأوكسجين، ليصبح المرضى أقل نشاطاً وأكثر عزلة.

مميزات الجهاز الجديد

ويمتاز الجهاز الجديد بصغر حجمه وقابليته للاستخدام دون يدين، مقارنة بأجهزة التنفس التقليدية الضخمة والمحمولة باليد.

وصُمم الجهاز ليرتديه المرضى حول الرقبة باستخدام حبل، ويستخدموه بشكل يومي بإدخاله في الفم عند الحاجة أو أثناء إجهاد الرئتين.

وأجرى الفريق عدة اختبارات للمرضى، من ضمنها السير على الأقدام لست دقائق باستخدام الجهاز ودونه، ثم تجربتهم للجهاز لمدة أسبوعين في روتينهم اليومي.