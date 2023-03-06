جيل بايدن ترد على دعوة إخضاع زوجها لاختبار عقلي

وصفت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن فكرة إخضاع السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا لاختبارات كفاءة عقلية بأنها “سخيفة”.

اختبار الكفاءة العقلية

جاءت تصريحات جيل بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عقب اقتراح نيكي هالي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، التي أعلنت اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في أول خطاب لها كمرشحة رئاسية، بإلزام السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا بالخضوع لاختبار الكفاءة العقلية.

وردًا على سؤال عما إذا كان زوجها يفكر في إجراء مثل هذا الاختبار، إذا أعيد انتخابه في عام 2024، قالت بايدن إنها وزوجها، الذي يبلغ الثمانين وأكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا في المنصب وسيكون في سن الـ82 إذا أعيد انتخابه، “لن نناقش مطلقًا شيئًا من هذا القبيل”.

لائق صحيًا

وأعلن طبيب البيت الأبيض، في فبراير/شباط الماضي أن بايدن لائق للخدمة، ويؤدي جميع واجباته بالكامل دون أي أعذار أو مشاكل صحية.

وأشارت جيل بايدن إلى رحلة الرئيس المفاجئة الشهر الماضي إلى أوكرانيا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاحتفال بمرور عام على الغزو الروسي، كدليل على قدرة الرئيس على التحمل.

وأضافت جيل: “كم شخص يبلغ من العمر 30 عامًا يمكن أن يسافر إلى بولندا ويستقل القطار لتسع ساعات أخرى للذهاب إلى أوكرانيا، ويجتمع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي؟”، وتابعت: “انظروا إلى الرجل.. انظروا ماذا يفعل.. انظروا ماذا يفعل كل يوم”.

دعوة هالي

كانت هالي قد دعت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إلى إجراء اختبارات كفاءة عقلية بشكل إلزامي للسياسيين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، وهي خطوة تستهدف كلا من بايدن وترامب، اللذين يبلغان من العمر 80 و76 عامًا.

ولقي المقترح معارضة من قبل العديد من السياسيين الآخرين، مثل السيناتور بيرني ساندرز، الذي وصف الفكرة بأنها عبثية وعلامة على التفرقة العمرية.

في الوقت ذاته، أيد ترامب دعوة هالي، وكتب في منشور عبر منصته الاجتماعية تروث سوشيال، بعد أيام من إعلان هالي، “يجب مطالبة جميع المرشحين للرئاسة بإجراء اختبارات الكفاءة العقلية والصحة البدنية”.