حالات تسمم مريبة بين مئات الطالبات الإيرانيات

يزداد الغموض حول ظاهرة تسمم مئات الطالبات منذ أشهر في إيران، كما يرتفع منسوب الشكوك والاتهامات للنظام بتسميم الطلاب عبر غاز النتيروجين المسمم.

L’ampleur et l’étendu des attaques biologiques coordonnées et en séries dans les établissements scolaires et universitaires pour les filles en Iran confirme la thèse d’une complicité au sein du régime aussi bien opérationnelle que judiciaire.Une vengeance contre #FemmeVieLiberté pic.twitter.com/cNQmOIFCAZ

