حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير

سادت حالة من الحزن بعد وفاة الطفل راكان، ابن اليوتيوبر الشهيرة الجزائرية ديانا محمد، بعد قضائه عدة أيام في العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير مؤلم.

خبر الوفاة

ونشرت المدونة، عبر حسابها على إنستجرام، خبر وفاة نجلها والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقبلها، ظهرت المدونة في مقطع فيديو لها على إنستجرام وهي في حالة انهيار تام.

حادث سير

وقالت: إن ابنها تعرض لحادث سيارة وهو في العناية المركزة وتوقف قلبه قبل انعاشه من طرف الطاقم الطبي، وظهرت وهي منهارة تمامًا وطلبت من متابعيها الدعاء لطفلها.

وانتشرت صور مؤلمة للطفل من غرفة العناية المركزة، وبجانبه والدته، حيث ظهر وآثار الحادث بادية على وجهه.

تعاطف المتابعين

وتعاطف متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع العائلة، على هذه الفاجعة، وربط البعض الأمر بالحسد؛ لأنها كانت تشارك صورًا وفيديوهات لطفلها الراحل.

وتعد البلوجر ديانا محمد من أكثر الأشخاص تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ إنها تهتم بتقديم فيديوهات للسيدات بما يخص كل شؤون استخدام وشراء أدوات التجميل، والتعامل الصحيح معها، ويتابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام 223 ألف شخص.