Icon

رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
بعد قضائه عدة أيام بالعناية المركزة

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ صباحاً
حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سادت حالة من الحزن بعد وفاة الطفل راكان، ابن اليوتيوبر الشهيرة الجزائرية ديانا محمد، بعد قضائه عدة أيام في العناية المركزة إثر تعرضه لحادث سير مؤلم.

خبر الوفاة

ونشرت المدونة، عبر حسابها على إنستجرام، خبر وفاة نجلها والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقبلها، ظهرت المدونة في مقطع فيديو لها على إنستجرام وهي في حالة انهيار تام.

حادث سير

وقالت: إن ابنها تعرض لحادث سيارة وهو في العناية المركزة وتوقف قلبه قبل انعاشه من طرف الطاقم الطبي، وظهرت وهي منهارة تمامًا وطلبت من متابعيها الدعاء لطفلها.

وانتشرت صور مؤلمة للطفل من غرفة العناية المركزة، وبجانبه والدته، حيث ظهر وآثار الحادث بادية على وجهه.

تعاطف المتابعين

وتعاطف متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مع العائلة، على هذه الفاجعة، وربط البعض الأمر بالحسد؛ لأنها كانت تشارك صورًا وفيديوهات لطفلها الراحل.

وتعد البلوجر ديانا محمد من أكثر الأشخاص تفاعلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ إنها تهتم بتقديم فيديوهات للسيدات بما يخص كل شؤون استخدام وشراء أدوات التجميل، والتعامل الصحيح معها، ويتابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام 223 ألف شخص.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم