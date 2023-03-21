حالة يتحول فيها التابع إلى غير مؤهل بـ حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، عن إجراء يؤدي إلى تحويل التابع إلى غير مؤهل بدعم المستفيد الرئيسي .

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التابع يتحول إلى غير مؤهل في حساب رب الأسرة عند قبوله كفرد مستقل للحصول على الدعم.

طريقة حذف التابع

وأشارت إلى أنه يمكن لـ”رب الأسرة” حذف التابع عن طريق حسابه بالدخول على (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين )، وبعدها يتم الضغط على حذف التابع ثم أيقونة حفظ.

دفعة مارس

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 ملايين مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.