حالتان على مريض السكر أن يفطر فيهما خلال رمضان

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أوضح الدكتور فهد الخضيري المختص في أبحاث المسرطنات الحالات التي يجب على مرضى السكر أن يفطروا فيها خلال صيام هر رمضان المبارك.
وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، على مريض السكري أن يفطر فقط إذا انخفض السكر عنده تحت 70 أو ارتفع فوق 300.
وفي وقت سابق، قدم الخضيري نصائح لمرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك، حيث قال: من أهم التعليمات لمرضى السكر في رمضان: “إذا شعرت برعشة وتعرّق شديد وخمول شديد وهلع وقست السكر فوجدته تحت 70 أو تحت 65 لازم تفطر بتمر ومحلول سكّر سريع الذوبان ولو بقي على الأذان والافطار عشر دقائق لكي لا تدخل في غيبوبة السكّر والتي قد تؤدي للوفاة أو مشاكل صحية خطيرة”.