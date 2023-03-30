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تم اعتقاله متلبسًا بتهمة التجسس في روسيا

حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
حبس مراسل وول ستريت جورنال شهرين
المواطن - فريق التحرير

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قررت محكمة روسية، اليوم احتجاز صحفي وول ستريت جورنال الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش شهرين على ذمة التحقيق على خلفية اعتقاله اليوم بتهمة التجسس.

يذكر أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية احتجزت، صباح اليوم، الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، أمريكي الجنسية، في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب “وول ستريت جورنال” في موسكو، للاشتباه في قيامه بالتجسس، بحسب “العربية”.

قبض عليه متلبسًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم القبض على غيرشكوفيتش متلبساً بتهمة التجسس، لافتًا إلى أن اعتقاله جاء بعد التأكد من فعلته، مؤكدًا أن موظفي المكتب سوف يعملون بشكل طبيعي ما دام هناك اعتماد صحافي يصرح لهم بذلك.

استنكار الصحيفة

من جهتها، أصدرت الصحيفة الأمريكية بياناً استنكرت فيه أمر الاعتقال، وطالبت بالإفراج عن الصحفي فوراً.

وقال محاميه إنه مُنع من دخول قاعة محكمة موسكو والاطلاع على الاتهامات، فيما أكد المراسل أنه غير مذنب في اتهامات التجسس في روسيا.

التجسس في روسيا

جاء ذلك بعدما أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، بأن ما كان يقوم به مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي تم احتجازه “لا علاقة له بالصحافة”.

وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع “المراسل الأجنبي” واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس “أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا”.

 

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