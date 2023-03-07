حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، المقصود بحالة منتهية، التي تظهر لبعض المستفيدين عند الاعتراض على الأهلية.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين بموقع “تويتر” بأن حالة الاعتراض على الأهلية “منتهية” تعني أنه جرت الموافقة على الاعتراض الخاص بالمُستفيد.

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض ستتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية”.

تقديم دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب المواطن ليوم واحد.