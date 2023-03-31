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وسط أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة

حشود غفيرة تملأ صحن الطواف في الجمعة الثانية من رمضان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
حشود غفيرة تملأ صحن الطواف في الجمعة الثانية من رمضان
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشاهد روحانية مفعمة بالأمان والسكينة في صحن الطواف بالمسجد الحرام في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، حشودًا غفيرة للمعتمرين بـ صحن الطواف، لأداء مناسك العمرة بكل راحة واطمئنان.

رفع الطاقات التشغيلية

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية، أن الرئاسة كثفت جهودها الميدانية لاستقبال المصلين والقاصدين بالمسجد الحرام، في ثاني جمعة من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الرئاسة رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام.

منظومة خدمات متكاملة

وحرصت الرئاسة على توفير منظومة خدمات متكاملة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المسجد الحرام وحتى انتهاء مناسكهم وعباداتهم، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، وتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لاستقبال ضيوف الرحمن من ساحات المسجد الحرام.

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