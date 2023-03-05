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حظر تيك توك في أمريكا بسبب مخاوف أمنية

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
حظر تيك توك في أمريكا بسبب مخاوف أمنية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن السناتور الأمريكي مارك وارنر،أنه يعتزم تقديم مشروع قانون يسمح للحكومة “بحظر أو منع” منتجات تكنولوجية أجنبية مثل منصة تيك توك.

مخاوف أمريكية

وأردف وارنر، وهو رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، في قناة فوكس نيوز” اليمينية الشهيرة، أن منصة تيك توك “ربما تكون من بين” منتجات التكنولوجيا التي ستخضع للمراجعة بموجب القانون

جاء مشروع القانون في وقت تتعرض فيه تيك توك لضغوط مكثفة بسبب مخاوف من أن تصل بيانات المستخدمين الأمريكيين في نهاية المطاف إلى الحكومة الصينية.

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