حفر الباطن تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل تمريض الرعاية الحرجة

رعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم الأحد، حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة والذي نظمته مديرية الشؤون الصحية وذلك بقاعة المناسبات بالمديرية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي كلمة قدم فيها شكره لمحافظ حفر الباطن على رعايته الكريمة لهذا الحفل، مشيرًا إلى ما يحظى به قطاع الصحة بالمحافظة من دعم واهتمام من الأمير منصور بن محمد.

تأهيل التمريض

وأكد الصافي أن برنامج تأهيل التمريض للرعاية الحرجة أقيم بإشراف وزارة الصحة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تأهيل التمريض السعودي بأقسام الرعاية الحرجة والالتزام بتطبيق الممارسات التمريضية بالكفاءة والجودة المطلوبة والاستمرار في التطوير والتحسين الدائم، مما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لمحتوى البرنامج الذي استمر لمدة 9 أشهر في مختلف التخصصات التمريضية للعمل في أقسام العنايات الحرجة، تلا ذلك كلمة الخريجين، واختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية للخريجين مع راعي الحفل محافظ حفر الباطن.