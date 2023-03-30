حقيقة اختفاء قاتل الهاشمي بالعراق: هارب أم سجين

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كشف مسؤول أمني عراقي، اليوم الخميس، حقيقة اختفاء قاتل الباحث الأمني العراقي هشام الهاشمي ومكان اعتقاله.
وأوضح المسؤول العراقي في حديثه لـ”روسيا اليوم” أن الكتاب الصادر من وزارة العدل بشأن عدم وجود قاتل الهاشمي في سجون الوزارة كان دقيقًا، ولكن ذلك لا يعني اختفاءه.
وأكد المسؤول الأمني أن قاتل الهاشمي تم اعتقاله في المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، وهو موجود حاليًا بأحد سجونها ولم يهرب.
وأشار المصدر إلى أن نقل القاتل إلى سجون وزارة العدل لن يتم إلا بصدور حكم نهائي بحقه من قبل القضاء العراقي.
وفي وقت سابق من اليوم، تناولت وسائل إعلام عراقية وعربية، كتابًا لوزارة العدل ردًا على طلب عضو برلماني، يشير إلى عدم وجود قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي في سجون الوزارة.