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في ختام الجولة الـ21

حكام مباريات اليوم بدوري روشن

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

حكام لقاءات اليوم

ويدير طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس ماتونتي مباراة الفتح والاتحاد، ويساعده نيكولاس تاران ومارتين سوبي، الحكم الرابع محمد الحربي، وليودان غونزاليس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

الاتحاد في دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويتولى خالد الطريس إدارة مباراة الرائد ضد الشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده إبراهيم الدخيل وفهد العمري، محمد الدقاش حكمًا رابعًا، حكم الفيديو عبدالله الخروبش، ويساعده محمد العبكري.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

ويقود الأرجنتيني فيرناندو رباليني مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي، ويساعده جون بيلاتي وكريستيان نافارو، محمد البريدي حكمًا رابعًا، وحكم لفيديو هرنان ماسترانجيلو، ويساعده فيصل القحطاني.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وأسندت لجنة الحكام، مسؤولية إدارة مباراة الهلال والاتفاق لطاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو، ويساعده أليساندرو جيالاتيني وسيرو كاربوني، الحكم الرابع عبدالله الحربي، حكم الفيديو ماركو جويدا، ويساعده عمر الجمل.

الهلال - دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر spl

جدول ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم في الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويتواجد الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد والفيحاء، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

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