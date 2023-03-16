خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي.

وفور وصول وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية، كلمة عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لوزير الدفاع لرعايته حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية، منوهًا بأن الكلية تسعى لتحقيق رؤيتها الريادية، ورسالتها الأبية في صقل فكر ومهارات قادة المستقبل البحريين، مشيرًا إلى أن الخريجين اعتمدوا بعد توفيق الله على ما لدى الكلية من البرامج التدريبية العلمية والعملية، والمرافق التعليمية، والفصول الذكية، والوسائل التقنية المتنوعة، والمشبهات المتطورة والتدريب الواقعي.