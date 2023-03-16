خالد بن سلمان يشهد تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

لا علاقة لـ الكوارع بزيادة الكولاجين في الجسم أول مكالمة بين وزيري دفاع واشنطن وموسكو بعد حادث البحر الأسود تحذير عالي المستوى من الأمن السيبراني بشأن منتجات Lenovo قرار مفاجئ من الهلال قبل مواجهة النصر والاتحاد في دوري روشن حالة واحدة تمنح لجنة الانضباط الفرصة لمعاقبة كريستيانو رونالدو إحباط تهريب مخدرات بطريقة مبتكرة بمطار القاهرة توقعات باستمرار الأمطار على الرياض يعقبها كتلة هوائية هدف يُهدي الريال ضد ليفربول بطاقة العبور لربع نهائي دوري أبطال أوروبا غرق 14 شخصًا بفيضانات ضربت الولايات المنكوبة بتركيا نابولي يعبر فرانكفورت بثلاثية ويصعد لربع نهائي دوري الأبطال
رعى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي.
وفور وصول وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك، ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية، كلمة عبّر فيها عن بالغ شكره وتقديره لوزير الدفاع لرعايته حفل تخريج الدفعة 36 من طلبة كلية الملك فهد البحرية، منوهًا بأن الكلية تسعى لتحقيق رؤيتها الريادية، ورسالتها الأبية في صقل فكر ومهارات قادة المستقبل البحريين، مشيرًا إلى أن الخريجين اعتمدوا بعد توفيق الله على ما لدى الكلية من البرامج التدريبية العلمية والعملية، والمرافق التعليمية، والفصول الذكية، والوسائل التقنية المتنوعة، والمشبهات المتطورة والتدريب الواقعي.