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بسبب سوء الأحوال الجوية

خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ صباحاً
خريطة تعليق الدراسة اليوم في المدارس والجامعات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت العديد من الجامعات وإدارات التعليم عن تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة اليوم

فقد أعلنت جامعة الباحة والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم.

جاء ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية.

مكة والجموم وبحرة

كما أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة اليوم الأحد.

وأوضحت أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية بمدارس مكة، والجموم، وبحرة، على أن تكون الدراسة عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جامعة أم القرى

وأعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تعليم جدة

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس (محافظة خليص) لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم.

وأوضحت إدارة تعليم جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فسيكون الدوام الدراسي اليوم عن بُعد عبر ” منصة مدرستي “.

تعليم وجامعة الطائف

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في مقرات وفروع الجامعة كافةً اليوم الأحد؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر “البلاك بورد” ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة تعليم الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بتعليم الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر “منصة مدرستي”.

النماص ورجال ألمع

وأعلنت إداراتا التعليم بمحافظتي النماص ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وأشارت الإداراتين إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

ظهران الجنوب وسراة عبيدة

كما أعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، وأشارت الإدارتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

بيشة ومحايل

وأعلنت إدارتا التعليم بمحافظتي بيشة ومحايل عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم في جميع مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار غزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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