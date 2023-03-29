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النمو المتوقع يجعل جدة والرياض غير كافيتين

خطط السعودية في التوسع بقطاع الطيران يجعلها بين الأقوى إقليميًا

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
خطط السعودية في التوسع بقطاع الطيران يجعلها بين الأقوى إقليميًا
المواطن - ترجمة : منة الله أشرف

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قالت وكالة فرانس برس، إن السعودية تقوم بتوسع قوي في مجال الطيران، مع طلبية ضخمة على الطائرات وإطلاق ناقلة وطنية جديدة، وهذا من شأنه أن يجعلها أقوى دولة إقليمية في هذا المجال.

ويتماشى المشروع مع رؤية 2030 حتى تصبح المملكة نقطة جذب للأعمال والسياحة، لافتة إلى أن السعودية كشفت هذا الشهر النقاب عن طيران الرياض وهي شركة الطيران الجديدة التي تهدف إلى تحويل العاصمة إلى بوابة إلى العالم.

وتابع التقرير: بعد ذلك بيومين، قال المسؤولون إن طيران الرياض والسعودية سيشتريان 78 طائرة بوينج 787 دريملاينر، والصفقة، التي قدر البيت الأبيض قيمتها بـ 37 مليار دولار مع خيارات لما يصل إلى 121 طائرة، تشكل خامس أكبر صفقة من حيث القيمة التجارية في تاريخ بوينغ.

خطط السعودية في التوسع بقطاع الطيران يجعلها من الأقوى إقليميًا

وصرح وزير المالية، محمد الجدعان، لوكالة فرانس برس أن النمو المتوقع يجعل النموذج الحالي للسعودية التي لها مركزان أساسيان، جدة والرياض، غير كاف.

وتابع: جدة وحدها بحاجة إلى شركة طيران لتركز على الحج والعمرة، وبالتالي هناك حاجة إلى شركة طيران تركز على الرياض، مضيفًا: هناك حاجة إلى التأكد من أن هناك مطارًا مناسبًا يرحب بالناس وشركة طيران قادرة على ربط العديد من الوجهات التي يحتاجها المستثمرون.

الرياض في قلب أجندة الإصلاح

وتقع الرياض في قلب أجندة إصلاح شاملة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضمن أجندة رؤية 2030، المشروع الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي القائم على تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط والانفتاح على تغييرات اجتماعية.

ويتوقع مجلس المطارات الدولي أن تشهد مطارات المنطقة 1.1 مليار مسافر بحلول عام 2040، في مقابل 405 ملايين في عام 2019.

وإلى جانب طيران الرياض، ستطلق السعودية كذلك طيران نيوم التي سيكون مقرها المدينة المستقبلية التي تحمل الاسم ذاته، على أن تبدأ عملياتها في 2024.

وتعتمد استراتيجية التوسع في السعودية جزئيًا على الاستفادة من عدد سكانها البالغ 35 مليون نسمة تقريبًا، وهو ما يراه مسؤولون ميزة كبيرة على منافسيهم.

خطط السعودية في التوسع بقطاع الطيران يجعلها من الأقوى إقليميًا
A picture taken on October 1, 2018 shows a Saudi Airlines passenger plane after landing in Arbil airport in northern Iraq, in the first direct flight from the Saudi coastal city of Jeddah to the capital of Iraq’s Kurdish autonomous region. (Photo by Amer HILABI / AFP)

منافسة مباشرة

ويقول مصدر في الخطوط الجوية القطرية فضل عدم الكشف عن هويته: طيران الرياض بالتأكيد ستستحوذ على حصة من السوق في المنطقة والأسواق الآسيوية على وجه الخصوص، متابعًا: نحن نستعد لمواجهة قطب قيد الإعداد بالغ الثراء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس لوكالة فرانس برس إن الشركة ستستخدم الأسواق الدولية والإقليمية والمحلية، مما يجعلها في منافسة مباشرة مع الشركات الإقليمية الأخرى.

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