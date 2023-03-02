دائرة الحكام: هدف النصر الثاني ضد التعاون صحيح

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أبرز الحالات التحكيمية الجدلية ضمن منافسات الجولتين 17 و18 من دوري روشن السعودي، وأبرزها مباراة النصر ضد التعاون.

هدف النصر صحيح

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

وأكدت دائرة الحكام أن هدف النصر الثاني في مرمى التعاون صحيح، ولا يوجد تأثير من كريستيانو رونالدو “الذي يقف في موقف تسلل”، الحالة كانت معقدة لذلك طلب حكم الـVAR من الحكم مراجعة الحالة بنفسه، واتخذ القرار الصحيح.

وأضافت: “لا يوجد ضربة جزاء لفريق النصر في الدقيقة 49 أمام التعاون، اللاعب وضع يده على الأرض لدعم الجسم ولا توجد حركة غير طبيعية، والحكم اتخذ القرار الصحيح لموقفه الجيد القريب من الحالة”.

أبرز الحالات التحكيمية

وتابعت دائرة الحكام في مقطع فيديو عبر قناة اتحاد الكرة على “يوتيوب”: “لا وجود لركلة جزاء لفريق الاتحاد أمام الرائد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، مدافع الرائد خلال سقوطه فقد توازنه والاحتكاك كان طبيعي وقرار الحكم صحيح”.

وواصلت: “ضربة الجزاء المُحتسبة لفريق النصر أمام ضمك في الدقيقة 15 كانت صحيحة، ولكن كان يجب على حكم المباراة منح مدافع ضمك بطاقة حمراء لحرمان النصر تسجيل هدف بعد ملامسة الكرة بيده”.

وأضافت: “هدف التعاون في شباك الفيحاء بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع صحيح ولا يوجد حجب للرؤية من مهاجم التعاون الذي يقف في موقف تسلل، وأيضا لا يوجد خطأ في مرحلة بناء اللعب لهجمة التعاون”.