رئيس الوزراء الماليزي يصل جدة لأداء مناسك العمرة

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وصل دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم إلى جدة، اليوم الأربعاء، لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب ، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.