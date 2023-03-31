رئيس بيلاروسيا يقترح هدنة بلا شروط وإلا النووي بالانتظار

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اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، قد يقود إلى حرب نووية، متابعًا: بسبب أمريكا والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة في أوكرانيا، محذراً من أن حرائق نووية تترصد في الأفق.
ولوح خلال خطاب وجهه إلى الأمة، اليوم الجمعة، بسيناريو مروع قد يدفع روسيا إلى استعمال أسلحة مدمرة، ضمن الحرب المستمرة لعامها الثاني، واقترح في الوقت عينه وقفاً لإطلاق النار بين الجانبين.
فقد دعا حليف بوتين اللصيق إلى وقف فوري لإطلاق النار بين القوات الروسية والأوكرانية، من أجل بدء محادثات ومفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية دائمة، واعتبر أنه لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لوقف إطلاق النار.
كما حذر أوكرانيا من شن هجوم مضاد، معتبراً أن مثل تلك الخطوة ستجعل المفاوضات بين موسكو وكييف مستحيلة.
كما لوح بمخاطر تهديد روسيا، قائلا: إذا رأت القيادة الروسية أن هناك مخاطر حقيقية تهدد البلاد فلن تتوانى عن استخدام أسلحة مروعة، كذلك كشف أن بلاده طلبت إعادة السلاح النووي إلى أراضيها لحماية نفسها، مؤكدًا في الوقت عينه أنه لا يبتز أحداً، لكنه اتهم الغرب بالتخطيط للهجوم على بلاده وتدميرها.
وكان بوتين أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده اتفقت مع مينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على الأراضي البيلاروسية، موضحاً أن المرابض اللازمة لهذه الأسلحة قيد الإنشاء، وستصبح جاهزة اعتباراً من يوليو المقبل.