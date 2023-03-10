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رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
المواطن - فريق التحرير

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كشف الفنان المصري رامز جلال عن “البوستر الدعائي” لبرنامجه الجديد، المُقرر عرضه على شاشة “MBC مصر”، في الموسم الرمضاني 2023.

رامز نيفر إند

وأفاد جلال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن برنامجه في رمضان 2023 يحمل اسم “رامز نيفر إند”.

وكتب الفنان المصري: “بسم الله توكلنا على الله.. وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين”.

بوستر دعائي

وظهر رامز جلال في البوستر الدعائي لبرنامجه الجديد يرتدي بذلة ذهبية اللون، وشعره مصبوغ بالأصفر أيضًا، وهو على ظهر ثور، ممسكًا في يده فانوسًا.

وكانت الفنانة المصرية نسرين أمين قد كشفت عن إصابتها أثناء تصويرها مقلبًا مع مواطنها رامز جلال، الذي سيعرض برنامجه في رمضان 2023، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام “جامد جدًّا”.

أحد ضحاياه

وقالت نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية: “اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله”.

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