راموس يحسم قراره من عرض سان جيرمان

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يبدو أن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قد حسم مصيره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ارتباط اسمه بالرحيل نهاية الموسم.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الخميس: “إدارة باريس سان جيرمان استقرت على تجديد عقد راموس لموسم واحد حتى صيف 2024″.
وأضافت: “راموس تقبل أيضًا أن فكرة استمراره ستكون مرهونة بتخفيض راتبه السنوي 10 ملايين يورو، حيث إن هناك عوامل عديدة، تدفع سان جيرمان لتجديد عقد مدافعه المخضرم، منها دوره القيادي مع زملائه داخل الملعب وخارجه”.
وتابعت: “بات سيرجيو، ركيزة أساسية مع الفريق حيث شارك هذا الموسم في 36 مباراة، بعدما أفسدت الإصابات موسمه الأول، كما أن مستواه في دوري أبطال أوروبا، أقنع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بفكرة تجديد التعاقد”.
وجاء في ختام تقرير الصحيفة الكتالونية: “تعود قائد ريال مدريد السابق وأفراد عائلته على أجواء المعيشة في العاصمة الفرنسية”.
وينتهي عقد راموس صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أن إدارة نادي النصر تسعى لضمه، بعد نجاحها في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.