رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة آرسنال ضد إيفرتون مساء الأربعاء بفوز آرسنال برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

آرسنال ضد إيفرتون

وبدأت المباراة، بضغط هجومي سريع من قبل لاعبي آرسنال حيث نجحوا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة الـ40 بعد تمريرة متقنة من الأوكراني زينتشينكو.

وبعدها بـ 5 دقائق، أضاف نادي آرسنال الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي بعد تمريرة جيدة من اللاعب بوكايو ساكا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد إيفرتون، بتقدم آرسنال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع فريق إيفرتون لينجح آرسنال في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ71 والـ80 عبر كل من النرويجي مارتن أوديجارد والبرايزلي جابرييل مارتينيلي.

آرسنال يفوز برباعية

وانتهت المباراة بفوز آرسنال برباعية نظيفة، ليُصبح رصيده 60 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ودخل آرسنال المباراة بتشكيل مكون من: “رامسديل في حراسة المرمى، وايت، صاليبا، جابرييل، زينتشينكو، تشاكا، جورجينيو، أوديجارد، ساكا، مارتينيلي، تروسارد”.

بينما جاء تشكيل إيفرتون مكونًا من: “بيكفورد في حراسة المرمى، ميكولينكو، كين، تاركوفسكي، كوليمان، إدريسا جانا جايي، دوكوري، أونانا، إووبي، ميكنيل، ماوباي”.