رحَّالة ألماني يزور معالم المملكة على دراجته الهوائية

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وصل الرحالة الألماني جان روسي، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى المملكة بعد رحلة استمرت 6 أشهر على متن دراجته الهوائية، من أجل التعرف على أهم وأبرز معالمها وثقافة المجتمع فيها.
وقال جان روسي أثناء حديثه لـ”واس” إن سبب اختياره للمملكة يعود لاهتمامه الكبير بها وبما تحتويه من سياحة متنوعة، حيث زار في بداية رحلته منطقة نيوم التي قدم إليها عبر الأردن، مقضيًا فيها وقتًا ممتعًا بين تضاريسها المتنوعة وشواطئها الجذابة وجبالها التي تكسوها الثلوج في فصل الشتاء، متوجهًا بعدها إلى محافظة العلا التي عاش فيها تجربة استثنائية امتزجت بين عبق التاريخ، والتطور في المشاريع الترفيهية المتنوعة.
وأكد روسي أن المملكة بلد غني بالمواقع الطبيعة والسياحية المتنوعة التي لا يمكن حصرها خلال جولته، داعيًا الجميع إلى زيارتها والتعرف عليها، حيث يتميز مجتمعها بالكرم، والترحاب والمودة، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من جولته سيواصل رحلته إلى السودان على متن سفينة من جدة، فيما ستكون وجهته النهائية هي جنوب إفريقيا.