ردة فعل بائعة طفل كسر لها تُحفة

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عرض برنامج نخوة واقعة مريبة تعرض لها طفل صغير حينما قام بتكسير تُحفة لـ بائعة تُحف، حيث نشبت مشادة بينها وبين الطفل.
#نخوة | طفل صغير يكسر تُحفة لـ "بائعة تُحف"، فتدخلت والدة الطفل وتدافع عنه.. فما الذي حدث بعدها؟ @Nrmin_alZahrani#نخوة_نيرمين_محسن #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/XWdnvFULE8
— قناة السعودية (@saudiatv) March 28, 2023
وجاءت أم الطفل وبدأت في الدفاع عنه وقالت للبائعة: لا تصارخين في وجه ابني، فردت الأخيرة لم أصارخ في وجهه، وتصاعدت حدة النقاش بين الطرفين، حتى تدخل أحد الأشخاص في صف البائعة التي أمسكت تحفة أخرى وحطمتها في الأرض.
واستمر النقاش الحاد وسط انهيار البائعة من البكاء، حيث طلب الرجل تدخل الأمن، ثم جاءت مجموعة من النساء وحاولن التوفيق بينهما.