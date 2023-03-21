ردة فعل زوج لزوجته بعد تخرجها من معهد التدريب الأمني النسائي

عبر مواطن عن فرحته بتخرج زوجته من معهد التدريب الأمني النسائي، باحتضانها وتقبيلها معبرًا عن فرحته الغامرة.

"عناق وبكاء وقبلات"..

فرحة غامرة لزوجة مع زوجها بعد تخرجها ضمن الدفعة الـ 4 لمعهد التدريب الأمني النسائي

عبر :@bandar__W pic.twitter.com/o3PswA8uhl — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023

ووثقت قناة “العربية” فرحة الزوج بنشر فيديو لهما، حيث نال المقطع إشادة واسعة للمعلقين على موقع “تويتر”، معبرين عن سعادتهم باحتفاء الزوج ودعمه لها، ومتمنيين للزوجة وزميلاتها كل التوفيق في خدمة الوطن.

تخريج 600 متدربة

انطلق بالأمس، حفل تخريج أكثر من 600 متدربة من الدفعة الرابعة لمعهد التدريب الأمني النسائي في مختلف القطاعات بوزارة الداخلية بالرياض.

ويأتي الاحتفال تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، بحضور مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج.

وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.