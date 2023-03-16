ردة فعل قاضٍ قالت له مطلقة النفقة اللي حكمت فيها لا تكفي

كشفت المحامية نور بنت حسن، ردة فعل قاضٍ حينما اعترضت امرأة مطلقة على مبلغ النفقة التي حكم بها.

وقالت نور خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تيك توك: إن الموقف حدث أمامها في المحكمة، حيث قالت امرأة للقاضي النفقة اللي حكمت فيها لا تكفي.

التنازل عن الحضانة

وتابعت: رد القاضي على المرأة وقال لها: إذا أنت فقيرة لدرجة أن هذه النفقة لا تكفي، إذا تنازلي عن الحضانة.

وأشارت إلى أنها اطلعت على حكم النفقة ووجدت المبلغ متوسطًا، ولكنه مجزٍ.

وأردفت المحامية، إذا الرجل راتبه 10 آلاف ريال، لا يعقل أن ينفق المبلغ كله على أبنائه وما يتبقى له شيء، وخاصة أنه بيتزوح مرة أخرى وبيصير عنده أبناء آخرين، فالأمر يكون لا ضرر ولا ضرار.