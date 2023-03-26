رد فعل معتمرة مغربية تلقت نبأ وفاة ابنتها خلال رحلتها للمشاعر المقدسة

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روت معتمرة مغربية تدعى عائشة لحظة تلقيها خبر وفاة ابنتها وهي في طريقها للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك العمرة.
فيديو | "المغربية عائشة" تروي لـ #الإخبارية لحظة تلقيها خبر وفاة ابنتها وهي في طريقها للمشاعر المقدسة لتأدية مناسك العمرة #من_الحرم pic.twitter.com/vQ77TUC74L
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 25, 2023
وقالت عائشة في تصريحات لقناة “الإخبارية” “مع وصولي مطار الدار البيضاء جاءني هاتف من زوج ابنتي المريضة شاكيًا أنها في حالة يُرثى لها وأصيبت بجلطة وغيبوبة”، موضحة أنها كانت في حيرة بين أن تعود لابنتها أو تكمل طريقها للذهاب إلى العمرة.
وأشارت إلى أنها قررت أنها تصعد الطائرة والذهاب لتأدية مناسك العمرة للدعاء لها، حيث إن ابنتها لديها زوجها والعائلة معها.
ولفتت إلى أنها تحدثت هاتفيًا بعد ذلك مع ابنتها الصغرى والتي قالت لها: “اهدئي يا أمي، واعتمري، كل الأمور طيبة”، وبعد ذلك علمت أنها توفيت وهي في طريقها للمسجد الحرام، لتبكي بشدة عقب الوصول.
وأكدت أنها منذ وصولها تدعو لها بأن يرحمها ويغفر لها، ليقدم لها مراسل “الإخبارية” هدية بسيطة من رئاسة شؤون الحرمين قائلًا: “هذه هدية بسيطة من الرئاسة.. لن تعيد ميتًا ولكن تجبر الخواطر”.