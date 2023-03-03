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ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري

رفع أكثر من 18 ألف م3 من المخلفات في رفحاء

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٣ صباحاً
رفع أكثر من 18 ألف م3 من المخلفات في رفحاء
المواطن - واس

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رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر فبراير الماضي 18,540 مترًا مكعبًا من المخلفات المتنوعة، وإزالة 13 سيارة تالفة ومهملة، بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، ومعالجة 4,150 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للجدران، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

معالجة وإصلاح التشوه البصري

وأفادت بلدية رفحاء بأنه خلال تلك المدة عالجت 2,285 مترًا مربعًا من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 352 من أعمدة الإنارة والفوانيس؛ وإعادة دهان 1,730 مترًا طوليًّا من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، إضافة إلى إصلاح 4,736 مترًا مربعًا من “الأنترلوك” وبلاطات الأرصفة، ومعالجة 119 حاوية، وإزالة وتحسين 344 حاجزًا خرسانيًّا.

وأكدت بلدية محافظة رفحاء استمرارها في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر العام، وفقًا لخطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030؛ لرفع مستوى جودة الحياة بالمحافظة.

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