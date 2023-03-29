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أعلن قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل ياسر السديس، اليوم الأربعاء، أن خدمات التقاضي تحولت إلى إلكترونية بنسبة 100%، مؤكدًا أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني.
فيديو | قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل ياسر السديس: خدمات التقاضي تحولت إلكترونيا 100%.. ومبادرة رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/5ZGZ7U8XMt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023
وأوضح السديس في لقائه مع برنامج “النشرة” على “قناة الإخبارية” أن وزارة العدل قامت برقمنة العديد من خدماتها ومنها توثيق الوكالة الإلكترونية والإفراغ العقاري الإلكتروني والبورصة العقارية، إلى جانب رقمنة الثروة العقارية التي تعد من أضخم مبادرات التحول الوطني.
وأشار السديس إلى أتمتة جميع خدمات التقاضي وتحول جميع الخدمات إلى إلكترونية بنسبة 100% ، حيث تم تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني بجميع أنحاء المملكة لتسريع خدمات العدالة، كما تم أتمتة عمليات تحصيل حقوق الدائنين وتم خلال هذا العام تحصيل 12 مليون ريال بطريقة إلكترونية دون الحاجة لزيارة المكاتب، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ساهمت في دفع عجلة برنامج التحول الوطني.