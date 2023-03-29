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ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030

رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلن قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة العدل ياسر السديس، اليوم الأربعاء، أن خدمات التقاضي تحولت إلى إلكترونية بنسبة 100%، مؤكدًا أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية من أضخم مبادرات التحول الوطني.

رقمنة الثروة العقارية

وأوضح السديس في لقائه مع برنامج “النشرة” على “قناة الإخبارية” أن وزارة العدل قامت برقمنة العديد من خدماتها ومنها توثيق الوكالة الإلكترونية والإفراغ العقاري الإلكتروني والبورصة العقارية، إلى جانب رقمنة الثروة العقارية التي تعد من أضخم مبادرات التحول الوطني.

أتمتة الخدمات والتنفيذ

وأشار السديس إلى أتمتة جميع خدمات التقاضي وتحول جميع الخدمات إلى إلكترونية بنسبة 100% ، حيث تم تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني بجميع أنحاء المملكة لتسريع خدمات العدالة، كما تم أتمتة عمليات تحصيل حقوق الدائنين وتم خلال هذا العام تحصيل 12 مليون ريال بطريقة إلكترونية دون الحاجة لزيارة المكاتب، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ساهمت في دفع عجلة برنامج التحول الوطني.

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