رمضان 1444 الأخير في فصل الربيع

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا” الدكتور عبدالله المسند، أن شهر رمضان لهذا العام 1444هـ هو آخر رمضان يدخل في فصل الربيع.

أول رمضان بالشتاء

وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن شهر رمضان لعام 1445 سيحل يوم الاثنين 11 مارس كأول رمضان يدخل في فصل الشتاء بعد أن خرج منه قبل نحو 26 عامًا.

ولفت إلى أن رمضان يجوب الفصول الأربعة خلال 33 سنة قمرية ليكمل دورة كاملة، فتارة نصوم في الشتاء وأخرى في الصيف، موضحًا “الآن نعيش رمضانات ربيعية فيها يتساوى الليل مع النهار تقريبًا، وتعتدل فيها درجة الحرارة”.

الشهر القمري

وتابع المسند أن آلية الشهر الإسلامي معتمدة على دوران القمر حول الأرض (الشهر القمري)، ولم تعتمد على دوران الأرض حول الشمس (الشهر الشمسي)، والحِكَم في ذلك كثيرة، منها أن يطوف رمضان وليلة القدر ويوم عرفة والأزمنة الفاضلة على كل فصول السنة.

وأشار إلى أنه لو رُبِط الصيام بالشهور الميلادية الشمسية لصام أناس طوال حياتهم في فصل الصيف، وآخرون في فصل الشتاء والله أعلم وأحكم.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أمس أن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان وأن غدًا الخميس هو غرة شهر رمضان 1444 هـ.