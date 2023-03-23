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روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ مساءً
روتانا FM تطلق دورة برامج رمضان 2023
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت إذاعة روتانا FM دورة برامج شهر رمضان لهذا العام والتي تضمنت مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والمسابقات.

وحول محتوى هذه البرامج قال الأستاذ حمد ناصر المدير العام لإذاعات روتانا: “تقدم إذاعة روتانا في موسم رمضان لهذا العام مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية الشبابية، حيث تم اختيارها لتتناسب مع ذائقة مستمعينا بتنوع اهتماماتهم.

وبعد فوز إذاعة روتانا العام الماضي بجائزتي أفضل برنامج مسابقات إذاعي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون لعام 2022، وتفردها بهذه الجوائز من بين الإذاعات السعودية.. سوف نرفع هذه السنة من سقف المنافسة في برامجنا… وسنقدم لمستمعينا برنامج “طب وتخير” مع المذيع أحمد الحامد… بالإضافة إلى برنامج “عشرين ليلة وليلة” مع يزيد الراجحي وخالد عبدالعزيز… وبرنامج “قبل الفطور” مع محمد الشريف… وعملنا على تطوير هذين البرنامجين بمحتوى أقوى ومتعة أكثر وجوائز أضخم، بهدف تقديم أفضل تجربة ترفيهية لمستمعينا.

دورة برامج رمضان 2023

كما تتضمن خطتنا البرامجية في شهر رمضان برنامج “بدا يومك” وهو البرنامج الصباحي الذي نفتتح به يومنا مع المستمعين المتوجهين لأعمالهم… بالإضافة إلى برنامج “على الطريق” بفقراته الترفيهية ومسابقاته والذي نرافق فيه مستمعينا أثناء خروجهم من عملهم في فترة العصر… كما نواكب في برامجنا محتوى منصات التواصل الاجتماعية وما يتم نشره فيها من مقاطع ترفيهية واجتماعية من خلال برنامج “اكسبلور” الذي نبثه لهم في منتصف اليوم.

وستواكب إذاعة روتانا متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر بالصوت والصورة عبر حسابات إذاعة روتانا… كما يمكن لمستمعينا الاستماع لنا بالصوت والصورة من خلال تطبيق Rotana Radios ومشاركتنا من أي مكان حول العالم.

وختم الأستاذ حمد ناصر حديثه عن دورة برامج رمضان قائلاً: “أدعو مستمعين إذاعة روتانا للاستمتاع بما سنقدمه لهم هذا الموسم من برامج… والتي نتمنى أن تنال على حسن رضاهم… وأتوجه لقيادة المملكة العربية السعودية ولجميع مستمعينا في المملكة بالتهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأعاده الله عليهم بالخير والبركة.. وكل عام ومستمعينا بألف خير”.

 

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