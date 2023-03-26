Icon

رينارد يقترب من رقم فينجادا مع الأخضر Icon أمنية الطفلة سلوان تتحقق بالاستمتاع في بوليفارد وورلد Icon موقف بوسكيتس من عرض برشلونة للتجديد Icon مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد 700 عام من التراث العمراني لمسجد الخضر Icon روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على مطار الملك خالد الدولي Icon سبب عدم انتقال سفيان أمرابط لبرشلونة Icon أمطار متوسطة وغيوم على المنطقة الشرقية Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 4.4 مليارات ريال Icon أرقام فهد المولد مع الشباب قبل الإيقاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يفضلون الإفطار في الحدائق والمنتزهات

روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
روحانيات رمضان تجمع المقيمين في الباحة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يصوم المقيمون في منطقة الباحة شهر رمضان المبارك وسط أجواء من الألفة والمحبة التي تغمرهم ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم اليومية، في حين يفضل الكثير منهم الإفطار في الحدائق والمنتزهات في مدن ومحافظات المنطقة خاصة مع اعتدال الأجواء.

أجواء روحانية جميلة

ومن خلال جولة وكالة الأنباء السعودية “واس” بالباحة في عدد من الميادين وأماكن العمل، التقت بالبعض منهم ممن عبروا عن ارتياحهم لصيام شهر رمضان المبارك في المنطقة، ومنهم المقيم موسى محمد من الجنسية السودانية الذي يعمل في المملكة طيلة 5 أعوام مضت مع عائلته، قائلًا إنه خلال الشهر الفضيل تسود أجواء من الآلفة والروحانية بين الجميع، كما أن الأجواء الرمضانية في المملكة قريبة من أجواء بلده “السودان” من حيث تبادل المأكولات والزيارات بين الأهل والأصدقاء.

عدم الشعور بالغربة

من جانبه، بين محمود نوح رجب من الجنسية المصرية الذي يعمل منذ ما يقارب من 15 عامًا بالمملكة، أنه اعتاد على صوم شهر رمضان المبارك في منطقة الباحة، مشيراً إلى تعدد أفعال الخير عبر المنصات المختلفة، إلى جانب مجالات العمل التطوعي.

وأفاد أنه اعتاد وأسرته على تناول وجبة الأفطار في الحدائق والمتنفسات خاصة مع اعتدال الأجواء التي تساعد على ممارسة رياضة المشي قبل الغروب.

فيما قال المقيم من الجنسية اليمينة ناصر أحمد :”إنه لا يشعر بالغربة في الأجواء التي يحفك بها أهالي المنطقة تشعرك أنك بين أهلك وأقاربك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز في انتخابات 2024
العالم

ترامب: الفشل مصير أمريكا لو لم أفز...

العالم
نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران
العالم

نهاية مأساوية لطيار بريطاني قبيل استعداده للطيران

العالم
فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً باليوم الوطني الكويتي
السعودية اليوم

فريق الصقور السعودية يرسم لوحات فنية احتفاءً...

السعودية اليوم
قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند
غرائب

قرود عدوانية تقتل سبعينية بالهند

غرائب
أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا نقدية للمساهمين
السوق

أسمنت الشرقية توزع 86 مليون ريال أرباحًا...

السوق
تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5 مليون ريال في 2022
السوق

تراجع أرباح هرفي للأغذية 98% إلى 3.5...

السوق
تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

تردد القناة الناقلة لـ مباراة المغرب ضد...

الرياضة
فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف دون رد
الرياضة

فوز ثمين لـ بورنموث ضد ليفربول بهدف...

الرياضة