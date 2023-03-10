روسيا: سنرد على الغرب لتعديه المباشر في تفجير نورد ستريم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إنه إذا تم حظر التحقيق في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز التيار الشمالي، فإن موسكو ستفكر في كيفية الرد على الغرب لتعديه المباشر على ممتلكاتها.

وتابع لافروف في تصريحات أدلى بها خلال استضافته في البرنامج السياسي الروسي بلشايا إيغرا (اللعبة الكبيرة)، إن هذا الهجوم الإرهابي لن يبقى دون رد، متابعًا: إذا تم حظر قيام تحقيق موضوعي وحيادي وشفاف، فسوف نفكر بالطبع في كيفية الرد على الغرب على هذا الهجوم المباشر، وهو اعتداء مباشر على ممتلكاتنا، إلى حد كبير.

وكان النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن روسيا ستنشر وتوزع قريبًا مراسلات مجلس الأمن الدولي مع الدنمارك والسويد وألمانيا بشأن التحقيق الجاري في تفجير خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي.

الدول الغربية تستبعد روسيا من التحقيق

وقال بوليانسكي في مقابلة مع جاكسون هينكل: التحقيقات جارية في عدد من البلدان – الدنمارك والسويد وألمانيا، لا يشاركونا في هذه التحقيقات، ليس لأننا لا نريد ذلك، ولكن لأنه يتم إبعادنا، يمنعونا من الوصول إلى أي معلومات، ولا يسمح لنا بالمشاركة، على الرغم من أننا الطرف المتضرر، يجب أن نشارك في التحقيق.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، إنهم ببساطة يكتبون بعض الرسائل إلى موسكو، قائلين: نحن نفعل ما نفعله، لا تتدخلوا في عمل لا يخصكم.

تفجير خط أنابيب نورد ستريم

ووقعت الانفجارات، يوم 26 سبتمبر العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، التيار الشمالي – 1 والتيار الشمالي – 2.

ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد، أن ما حدث هو عمل تخريبي؛ فيما وصفت الشركة المشغلة لنظام التيار الشمالي، شركة نورد ستريم إيه جي، حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، بأنها غير مسبوقة.

من جانبها، رفعت النيابة العامة الروسية قضية في التفجيرات؛ كونها تعد عملا إرهابيا دوليا.