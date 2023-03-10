رونالدو بعد الخسارة من الاتحاد: أشعر بالإحباط

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أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر عن حزنه بعد الخسارة من نادي الاتحاد أمس بهدف دون رد في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال رونالدو عبر حسابه في “تويتر” : ” أشعر بالإحباط لكننا سنركز على المباريات المقبلة، شكرًا لجماهير النصر على الدعم، نعرف أنه يمكننا الاعتماد عليكم”.
وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب كريستيانو رونالدو وهو يظهر غاضبًا في مباراة النصر والاتحاد أمس، بعد قيام مجموعة من جماهير نادي الاتحاد بترديد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الفريقين التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وظهر النجم البرتغالي غاضبًا للغاية، مطالبًا تلك الجماهير بالصمت وعدم استفزازه، ثم جرى على الفور لاستكمال المباراة، التي انتهت بفوز نادي الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي رومارينيو.
وخلال 90 دقيقة كاملة، لم يتمكن رونالدو من تسجيل أي هدف، أو صناعة أي هدف، كما سدد 3 تسديدات فقط، وبلغت دقة تمريراته 67% كما لم يخلق أي فرصة هجومية لزملائه، وراوغ مرتين بشكل صحيح من أصل 3 في المباراة.
ويستعد النصر لمواجهة فريق أبها يوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.