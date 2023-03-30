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‏أول عملية جراحية من نوعها بالمدينة الطبية

زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
زراعة قوقعة لمريض فقد السمع لمدة 10 سنوات بجامعة القصيم
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق طبي متخصص في المدينة الطبية بجامعة القصيم، من زراعة قوقعة لمريض يعاني من فقدان السمع لمدة 10 سنوات.

العملية الأولى من نوعها

وتبين بعد الكشف وإجراء الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية لزراعة قوقعة بالأذن اليمنى بشكل عاجل، حيث تعتبر العملية الجراحية الأولى من نوعها بالمدينة.

وتم إجراء العملية بنجاح تحت إشراف استشاري أنف وأذن وحنجرة الدكتور وليد الحازمي، واستشاري التخدير والمدير الطبي الدكتور محمد أبا الخيل، حيث نجح الفريق بزراعة القوقعة وإعادة حاسة السمع للمريض بعد أن كان يعاني من فقدانها لفترة طويلة، وتم نقله وإخضاعه لبرنامج تأهيلي بعد العملية، وتقييمه ومتابعة حالته من قبل الفريق الطبي لضمان تحقيق أفضل النتائج.

يذكر أن المدينة الطبية بجامعة القصيم قد أجرت أكثر من 900 عملية جراحية بمختلف التخصصات منذ افتتاح قسم العمليات في الربع الأخير من عام 2021، وهذا يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في الارتقاء بخدماتها الصحية المتميزة للمرضى.

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