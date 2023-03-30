زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب سواحل تشيلي

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أعلن المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر بدولة تشيلي الواقعة بقارة أمريكا الجنوبية، المطلة على المحيط الهادي.
وأوضح المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال الذي تبلغ قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب دولة تشيلي الواقعة بقارة أمريكا الجنوبية، وقع على عمق 15 كم تحت سطح القشرة الأرضية، بحسب”العربية”.
ولم تكشف التقارير الإعلامية حتى الوقت الحالي، حجم الأضرار التي تسبب بها الزلزال، كما لم تطلق السلطات في دولة تشيلي أي تحذير من حدوث توسونامي نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد.